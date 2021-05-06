Koronavirüsten hayatını kaybeden hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KIRLAK/ÜNYE, (Ordu), (DHA) - KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Adliyesi´nde görevli hakim Ebru Us Aykaş (42), memleketi Ordu´nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.
Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hâkimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan´da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş´ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi´nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş´ın karnındaki bebeği 29 Nisan´da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş´ın ölümü, Bursa Adliyesi´nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.
MEMLEKETİ ÜNYE´DE TOPRAĞA VERİLDİ
Hakim Aykaş´ın cenazesi Bursa Şehir Hastanesi Morgu´ndan alınarak kara yoluyla memleketi Ordu´nun Ünye ilçesine getirildi. Hakim için Atatürk Mahallesi gasilhanesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Aykaş´ın yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gasilhane önünde kılınan cenaze namazının ardından Aykaş, Çakırtepe Aile Kabristanlığı´nda toprağa verildi.
Öte yandan Aykaş´ın bebeğinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2021-05-06 12:01:01
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