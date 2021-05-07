Kibele’nin restorasyonu sürüyor Ordu Valisi Tuncay Sonel, antik kurul kalesinde incelemede bulundu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinin Bayadı Mahallesi sınırları içinde bulunan antik bir yerleşim alanı olan Kurul Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan antik Kurul Kalesi’nde, 2010 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Tuncay Sonel, Kurul Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Müze Müdürü Cihat Çakır’dan bilgi aldı.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk arkeolojik kazı alanı olan 2300 yıllık Kurul Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2016 yılında yapılan kazılarda 2100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde, mermerden ve tahtta oturan Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu alanı da inceleyen Vali Tuncay Sonel, Kibele Heykeli hakkında da Müze Müdürü Cihat Çakır’dan bilgi aldı.

Kibele Heykeli’nin, 2016 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldığını belirten Cihat Çakır, “2016 yılında yapılan kazıda, yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve 110 santim boyunda tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu. Heykel, Kurul Kalesi’nin batı girişinde bulundu. Bu heykelin M.Ö. II. yüzyıl Helenistik döneme ait olduğu düşünülüyor. Heykel şu anda İstanbul’da bölge laboratuvarında restorasyonu yapılıyor. Heykelin restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Yerinde bulunan çok kıymetli bir eser. Kibele, Anadolu Tanrıçası, Bereket Tanrıçası olarak nitelendirildiği için farklı bölgelerde yapılan kazılarda da ortaya çıkarılmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt’un danışmanlığında kazılarımız devam ediyor” dedi.

Cihat Çakır, VI. Mithridates döneminde kullanım gördüğü düşünülen Kurul Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile birlikte Bereket Tanrıları Dionyss ve Pan Heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ordu turizminin çekim ve cazibe merkezlerinden birisi olan Kurul Kalesi’ni bir an önce ziyaretçilere açılması gerektiğini belirten Vali Tuncay Sonel, “Antik yerleşim alanı olan Kurul Kalesi, konumu ve tarihi özelliği ile ilimiz turizm destinasyonlarının önde gelen yerlerinden birisidir. Burada yürütülen kazı çalışmalarının bir an önce tamamlanarak, burayı en kısa sürede ziyaretçilerin istifadesine sunmalıyız. Ayrıca, buranın tarihi yapısı ve dokusuyla uyumlu ahşaptan merdiven ve merdiven korkuluğu yapılmalı. Kurul Kalesi’ni daha cazip hale getirmeliyiz” diye konuştu.

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