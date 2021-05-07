Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor

– Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol çalışmaları, kentin çeşitli noktalarında devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar şehir merkezinden FatsaAybastı yoluna ulaşım noktasında alternatif bir yol olan Hamlık Mahallesi Sıvazlar sokakta bulunan beton yol çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan İbrahim Etem Kibar, mahallede toplamda 1 buçuk kilometreye ulaşan beton yol çalışmasının, şehrin ana trafiğine rahat nefes aldıracağını belirtti. Başkan Kibar, “Vatandaşlarımızı şehir merkezinden Şerefiye ve Hamlık Mahallesi’nden Aybastı yoluna da indirebilecek alternatif bir grup yolu çalışması yapıyoruz. Beton yol çalışmamızı burada inşallah Ramazan bayramına kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Şenel Ateşli ise de yaklaşık yapılacak olan beton yolun trafiği rahatlatacağını be konforu arttıracağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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