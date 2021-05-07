Sadık dost hastane önünde sahibini bekledi

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir köpek, rahatsızlanan sahibini hastaneden çıkana kadar bekledi.

Fatsa ilçesinde sahibi rahatsızlanan golden cinsi ‘pot pot’ isimli köpek, hastane kapısında adeta nöbet tuttu. Pandemi polikliniği önünde sahibinin çıkmasını bekleyen ve hiçbir yere ayrılmayan sevimli köpek, içeride tedavi gören sahibini beklerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köpeğin, yağmur yağışına aldırış etmeden bekleyişini görenler sahibine olan düşkünlüğüne şahitlik etti.

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