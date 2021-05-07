Ordu’da çilek hasadı sürüyor Fındığın başkentinde üretilen yıllık bin ton çilekte pazar sıkıntısı yaşanmıyor 60 dekar alanda üretim yapan Fırat Turan: “Akdeniz Bölgesi’nde hasat biterken, burada tam verim başlıyor”

Ordu’da fındığın yanında alternatif olarak üretimine başlanan ve yıllardır devam eden çileğin hasadı sürüyor.

Ordu'da, üreticilere fındığın yanında ek gelir getirmesi için üretimine başlanan çilekte sezonun ikinci hasadı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren işçiler, yaklaşık 8 ay sürecek olan hasadın tam verimli günlerinde günlük kimi zaman 3 ton çilek toplayacak. Kentte, yıllık yaklaşık bin ton üretimin yapıldığı ve ilk hasatları yapılan Kayabaşı çileğinde pazar sıkıntısı çekilmediğini aktaran üreticiler, hasadın kimi zaman aralık ayına kadar sürebileceğini belirtiyor.



"Fındık gibi değil, her gün başında durulması ve ilgilenilmesi gerekiyor"

Ordu’nun Kayabaşı Mahallesi’nde çilek üretimi yapan Fırat Turan, 60 dekarlık alanda çilek üretimi yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 8 yıldır üretimi devam ettiriyoruz. Fındığa tam olarak alternatif olduğunu da söylenemez çünkü bu fındık gibi ek iş olarak yapılacak bir iş değil, her gün başında durmanız, sulamanız ve gübrelemenin yapılması gereken bir iş. Verim olarak üreticinin bakım ve beslemesi çok değişkenlik gösteriyor. Burası, Ordu’nun diğer bölgelerine göre toprak yapısı daha kumlu toprak ve çilek için daha uyumlu yukarı kesimlere çıkıldığında toprak ph’si düşüyor o yüzden çilek için çok uyumlu olmuyor” dedi.



“Akdeniz Bölgesi’nde hasat biterken, biz tam verime geçiyoruz”

“Mayıs ayının başlarında hasada başlıyoruz, bazen aralık ayının ilk haftasına kadar sarkıyor” diyen Turan, “Pazarda herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 90’ı Akdeniz Bölgesi’nde yetişiyor ve onlar biterken biz tam verime geçmiş oluyoruz. O yüzden herhangi bir pazar çakışması olmuyor” şeklinde konuştu.

Fındık hasadına göre çileğin daha çok bakım istediğin, hasadın uzun ve eğlenceli geçtiğini ifade eden işçiler de, Kayabaşı Mahallesi’nde üretimi artan çileğin, vatandaşlar için de ek gelir kapısı olduğunu söylediler. Kendilerine ekmek kapısı olan çileğin, mahalleye özgü bir tadı olduğuna dikkat çeken işçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirttiler.

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