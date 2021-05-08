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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali semt pazarını denetledi

İHA

Vali semt pazarını denetledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi kent merkezinde kurulan 3 ayrı pazar yerini tek tek gezerek, incelemelerde bulundu.
Bucak, Şirinevler ve Akyazı Mahallelerinde bugün kurulan semt pazarlarını gezerek, denetimlerde bulunan Vali Sonel, tam kapanma dönemi sürecinde 8 ile 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinde kurallara uygun davranan esnaflara ve vatandaşlara teşekkür etti.
Vali Tuncay Sonel, vatandaşların ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildiği bugünde pazar yerlerine girişlerin kontrollü bir şekilde sağlandığını söyledi.
Denetimler sırasında pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Sonel, her üç pazarda da özellikle yöresel ürünlerini kırsal mahallesinden getirip satan kadın üreticilerden melocan, kaldirik, sakarca, pezik, pancar, marul, maydanoz, köy yumurtası, tereyağ, süt, yoğurt gibi yöresel ürünler de alarak onlara katkı sağladı.
Yapmış olduğu pazar denetimlerinde hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların kurallara riayet ettiğini memnuniyetle gördüğünü belirten Vali Sonel, ”İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda pandemi kurallarına uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alarak Ordu'muzda bugün 3 ayrı yerde pazar yerlerini açtık. Hemşehrilerimiz ihtiyaçlarını rahat bir şekilde temin etme imkanına sahip olarak, alışverişlerini gerçekleştirmiş olacak. Bucak, Şirinevler ve Akyazı mahallelerinde kurulan semt pazarlarımızda kurallara uyulduğunu memnuniyetle görmüş bulunuyorum. Hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza teşekkür ediyor. Bu illetti hep birlikte yeneceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Pazar yerlerinde maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilirken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara maske ve mesafe konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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