Altınordu’da pazar alanlarında güvenli alışveriş

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, pazar alanlarında aldığı önlemler ile alışverişi sağlıklı ve güvenli hale getirdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge hükümleri doğrultusunda pazar alanları hizmet vermeye başladı. Pazar alanlarının girişlerinde, Altınordu Belediyesi Zabıta ekiplerince oluşturulan hijyen ve dezenfeksiyon noktalarında vatandaşlar HES kodu uygulaması ve hijyen kuralları kapsamında pazar yerlerine alındı. Pazar tezgahları arasında olması gereken mesafenin önceden ayarlandığı ve tedbirlerin alındığı alandalar zabıta ekipleri gün boyunca sosyal mesafe uygulaması ve uyarısında bulundular.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, cumartesi günü kurulan pazarları ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. Pazar yerlerinde satış yapan tüm tezgahları ve köylü üreticileri de dolaşan Başkan Tören, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla selamlaştı.

Genelge doğrultusunda 1017 saatleri arasında alışverişe açık olan pazarlarda hizmetin sona ermesinin hemen ardından belediye temizlik ekipleri alanı su ile yıkayarak, sonraki açılış gününe hazır hale getirildi.

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