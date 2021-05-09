Ordu’nun yüksek kesimlerin 'kar' sürprizi

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Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarda mayıs ayı içerisinde yağışı etkili oldu.

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimli arazileri ve yaylalarında yağan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Ordu’nun Kumru ilçesindeki farklı yaylalarda da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını görenler şaşırırken, yaylada yaşayan vatandaşlar bu aylarda kar yağışıyla kimi zaman karşılaştıklarını belirttiler.

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