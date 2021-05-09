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Ordu’da Mayıs ayında kar sürprizi

İHA

Ordu’da Mayıs ayında kar sürprizi

Ordu’da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçelere bağlı bazı yaylalarda hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Kar yağışı turizm merkezlerinden Kabadüz Çambaşı, Korgan yaylası ve Akkuş Argan yaylalarında etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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