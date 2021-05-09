Vali Sonel yine gönülleri fethetti Ordu Valisi Tuncay Sonel, yöresel ürünler satan üreticilerin tüm ürünlerini satın alarak, vatandaşlara dağıttı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pazar alalarında yöresel ürünlerin satışını yapan üreticilerin ürünlerini satın alarak, onlara destek sağladı.

Vali Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Altınordu ilçesi kent merkezinde kurulan 3 ayrı pazar yerini tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında kurallara uyanlara teşekkür eden Vali Sonel, her üç pazarda da özellikle yöresel ürünlerini kırsal mahallesinden getirip satan üreticilerden melocan, kaldirik, sakarca, pezik, pancar, marul, maydanoz, köy yumurtası, tereyağ, süt, yoğurt gibi yöresel ürünler de alarak onlara katkı sağladı.

Pazar alanlarından birinde, kadın üreticinin köyünden getirdiği tüm ürünleri satın alan ve kadın üretici ile bir süre sohbet eden Vali Sonel, aldığı ürünleri çevredeki vatandaşlara dağıttı. Vali Sonel, kadın üretici ile diyaloğunda, ‘sen kendini tanıt daha’ diyen üretici kadına, ‘Ben senin evladın, Tuncay evladın’ yanıtını verdi. Kadının ısrar etmesi üzerine Ordu Valisi olduğunu söyleyen Sonel, “Bunlar konu komşuya dağıtılacak. Sen de fazla yorulma, evine git. Allah’a emanet ol” dedi.

Farklı bir pazar alanlarındaki tüm kadın üreticinin de tüm ürünlerini satın alan ve onlarla sohbet eden Vali Sonel, yöresel ürünler hakkında bilgiler almayı ve çocuklara oyuncak dağıtmayı da ihmal etmedi. Pazar alanlarında Vali Tuncay Sonel’in takdir toplayan davranışlarını gören vatandaşlar, kendisine teşekkür etti.

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