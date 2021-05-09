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Altınordu Belediyesi’nden dikkat çeken ‘Anneler Günü’nü kutlaması Belediye ekipleri, üzerinde anne sözleri yazan yelekler ile annelere hediye verdi

İHA

Altınordu Belediyesi’nden dikkat çeken ‘Anneler Günü’nü kutlaması Belediye ekipleri, üzerinde anne sözleri yazan yelekler ile annelere hediye verdi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Anneler Günü’nde farklı ve dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.
Geçtiğimiz aylarda yine özel günler için yöresel ağızla hazırladığı sözlerden oluşan pankart ve afişlerle toplumun dikkatlerini çeken Altınordu Belediyesi geleneğini bozmadı. Anneler Günü kutlamaları için sahada yer alan belediye ekiplerinin giydiği yeleklerin arkalarında bu defa ülke genelinde sloganlaşmış meşhur anne sözleri yer aldı. Evlatlarına karşı kullandıkları sözlerinin ekiplerin yeleklerinde yazılı olduğunu gören anneler ise hem şaşırdılar hem de mutlu oldular.
'Bak Geliyo Terlik’, ‘Bunları Babana da söylesene’, ‘Vitamini Kabuğunda Onun’, ‘Taşa Oturma Karnın Ağrır’, ‘O Tabak Bitecek’ yazılı yeleklerle şehrin dört bir tarafına dağılan Belediye ekipleri annelere sürpriz yaptı. Hazırlanan hediyeler, şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere her sosyal kesimi temsilen annelere belediye ekiplerince ulaştırıldı. Başkan Aşkın Tören’in selamlarını saygılarını ve hediyeleriyle birlikte kutlama mesajını ileten Belediye ekipleri, şehit ve gazi anneleri ile birlikte engelli anne, engelli evladı olan anne ve sağlık personeli anneleri de unutmadılar.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm annelerin günün kutlayarak, “Evlatları vatan uğruna şehit düşmüş annelerimiz başta olmak üzere, tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan annelere ise sevdikleriyle birlikte sağlık ve huzur içerisinde geçecek bir ömür diliyorum. Annelerin bu özel gününü tüm kalbimle iyilik ve mutluluk dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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