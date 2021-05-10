Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada sürücüye 8 yıl 6 ay hapis



Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç'un (36) ölümüne neden olan Osman Keskin hakkındaki karar duruşması bugün görüldü. Keskin, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya tepki gösteren Koç ailesi, "Bu adaletli karar değildir" dedi.

Kaza, 14 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı´nda meydana geldi. Avukat Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Melih Koç'un kullandığı 06 M 2828 plakalı spor otomobile o da Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kır'ın otomobili, önündeki Murat Akmaz'ın kullandığı 52 ZA 335 plakalı otobüse çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç´un oğlu Melih Koç yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Osman Keskin polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

MAHKEME HEYETİ 8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Osman Keskin hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi´nce görülen davaya Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda Melih Koç´un babası DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, annesi ve kardeşinin yanı sıra avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti Osman Keskin'i 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' 8 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

'BİR CEZA DEĞİL, ÖDÜL OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Mahkeme kararının ardından Koç ailesi yazılı bir açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. Cezayı yeterli bulmadıklarını vurgulayan aile açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Savcılık tarafından Melih Koç'u öldüren sanık Osman Keskin hakkında olası kast ile öldürme ve yaralama suçlarından dava açılmış olmasına rağmen, Fatsa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten, yani sanki sadece dikkatsizliği nedeniyle bu olaya sebebiyet vermiş gibi kabul ederek sadece 8 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mevcut infaz kanunlarına göre bu kişinin yatacağı süre ancak 3 yılı buluyor. Bu karar ailemizi derinden sarsmıştır. Bu adaletli bir karar değildir. Akşam trafiğinin yoğun olduğu, insanların aileleriyle evlerine gittiği, misafirlikten döndüğü bir saatte ve güzergahta, izin verilen alkol limitinin 5 katından fazla, 2.57 promil alkollüyken aracının direksiyonuna geçip, saatte 200 km hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmayı önlemek için her hangi bir çaba sarf etmeden, meydana gelecek neticeyi umursamadan çarparak; o an orada bulunmak dışında en ufak bir kusuru olmayan 36 yaşında gencecik bir insanı hayattan koparmanın, bir diğerini ağır yaralamanın bedeli, yalnızca 3 yıl yatacağı hapis oldu. Bu kararı Osman Keskin'e verilmiş bir ceza değil, ödül olarak değerlendiriyoruz."

Koç ailesi, açıklamanın son bölümde cezanın artırılması için üst mahkemelere başvuracaklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-05-10 12:00:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.