Ordu’da asfalt seferberliği Sürücülerin korkulu rüyası olan Saraycık-Osmaniye yolu asfaltlandı

Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, yollar asfaltla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık ve Osmaniye mahallelerini birbirine bağlayan tehlikeli virajlar ve dik rampalarla dolu güzergahı sıcak asfaltla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt seferberliği sürüyor. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını aralıyor.



Asfalt sezonu erken açıldı

Kırsal yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan ilde iki yılda 860 kilometre yol asfalt ve betonla buluştu. 2021 yılı hedefini 1000 kilometre asfalt olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl asfalt sezonunu da erken açtı.



SaraycıkOsmaniye yolu sıcak asfalta kavuştu

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Altınordu ilçesine bağlı Saraycık, Osmaniye Mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlattıkları sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. 6 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfalta kavuştu.



Başkan Güler’e teşekkür ettiler

Yıllar sonra sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu yaşayan yöre sakinleri ise “Zor coğrafi şartlara sahip olan bölgemizde, dik rampalar ve tehlikeli virajlar artık sıcak asfalta buluştu. Yıllarca çamurda ve karda bu yolların çilesini çektik. Şimdi ise hizmet ayağımıza geldi. Desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

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