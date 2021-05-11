Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti

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İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'ya düzenlediği saldırı esnasında ibadet halinde bulunan Filistinli vatandaşların ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan olaylara, Ordu'dan büyük tepki gösterildi.

Fatsa Hükümet Konağı önünde Fatsa OffRoad Spor Kulübü, Fatsa 16. Nolu SanayiKurtuluş hattı, Fatsa ve Ünye Şehit ve Gaziler Derneği ile DASKUT Fatsa temsilciliğinin organizesinde ilk olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Sonrasında araçlarla Fatsa ilçesinde konvoy yapıldı. Çok sayıda katılımın olduğu organizasyonda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

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