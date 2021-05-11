Meydan aydınlatılması tamamlandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde uzun süredir karanlıkta bulunan Cumhuriyet Meydanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından onarılarak yeniden aydınlatılması sağlandı.

Vatandaşların özellikle yoğun olarak gezdiği Cumhuriyet Meydanı uzun süredir yanmayan lambalar nedeniyle karanlığa kalıyordu. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların geçişi olan meydan ekiplerin müdahalesiyle onarılarak yeniden aydınlatılması sağlandı.

Ramazan Bayramı sonrası hazırlıkların yapıldığı ilçede bazı noktalarda yanmayan lambalar ise yeniden bakıma alınarak onarıldı.

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