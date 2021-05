Ordu’da patili dostlar unutulmadı

Ordu’da korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında patili can dostlar yalnız bırakılmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerini alan Ordu Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu dönemde 19 ilçede koordineli çalışma yürüten ekipler daha önceden yerleri belirlenen sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyor. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan veteriner hekimler ise sokak hayvanlarının rutin sağlık kontrollerini bu dönemde arazide gerçekleştiriyor.

17 günlük tam kapanma döneminde Büyükşehir Belediyesi Kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri önceden aldıklarını belirten Başkan Güler, “17 günlük tam kapanma uygulamasında sokakta yaşayan can dostlarımızı hiç yalnız bırakmadık.

İlimizdeki gönüllüler ile birlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, besleme çalışmalarının yanı sıra patili dostlarımızın sağlık taramalarını da yapmaya devam ediyoruz” dedi

17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan sokak kısıtlamasında tüm ekiplerin gönüllülerle beraber sahada olacağının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Patili dostlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Başkan Okutucu sözlerini şöyle tamamladı:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük hassasiyet ve öncelik gösterdiği sokak hayvanları için her zaman sahada olan ekiplerimiz özellikle 17 günlük tam kapanma döneminde seviyeyi bir tık daha yukarıya çıkardı. Bu dönemde gönüllü dostlarımız ile birlikte 19 ilçemizde daha önce yerlerini belirlediğimiz patili dostlarımıza hem yiyecek hem de su takviyesi yaptık. Ayrıca bu dönemde bünyemizde bulunan veteriner hekimlerimiz arazide patili dostlarımızın rutin sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor. Ayrıca tedavi görmesi gereken bir patili dostumuz var ise yine bu patili dostumuzu Büyükşehir Belediyemizin sokak hayvanları için devreye aldığı hayvan ambulansı ile merkeze götürerek tam teşekküllü hastanemizde tedavisi gerçekleştiriliyor.”

