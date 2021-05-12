Altınordu’da camiler temizlendi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla temizlik ve hijyen ekibi şehirde bulunan tüm ibadethanelerde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla titiz bir çalışma sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi hijyen ekibi tarafından özenle dezenfekte edilen ibadethanelerin detaylı iç temizliği yapılıyor, tazyikli su ile bahçeleri yıkanıyor. Pandemi sürecinde ibadethanelerin girişlerinde oluşturduğu hijyen noktalarına sabit dezenfektanlar da yerleştiren Altınordu Belediyesi bu süreçte vatandaşların maske ve hijyen gereksinimlerini de karşılamaya devam ediyor.

Altınordu Belediyesinin korona virüsten toplum sağlığının korunması adına pandemi sürecinin hemen başında başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında sadece ibadethanelerde yapılan 2 bin 582 dezenfekte çalışmasıyla salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 254 bin 136 metrekare alan dezenfekte edildi. Altınordu Belediyesi'nin toplum sağlığını koruma çalışmaları her alanda kesintisiz devam ediyor.

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