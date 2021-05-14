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Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde yağışlarda birçok mahallenin sular altında kalmasına sebep olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde başlatılan çalışmaları sürüyor

İHA

Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde yağışlarda birçok mahallenin sular altında kalmasına sebep olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde başlatılan çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yoğun yağışlarla Altınordu ilçesinde birçok mahallenin sular altında kalmasına sebep olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Güler, hem şehircilik hem de altyapı açısından önemli bir problemi daha çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Yoğun yağışlarla birlikte yıllardır Altınordu ilçesinin kanayan yarası olan ve çeşitli olumsuzluklara sebebiyet veren Fındık Yatağı Deresi sorunu, Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla son buluyor. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü çalışmalarla eski baksların 3 katı büyüklüğünde yeni bakslar yerleştirilerek derenin su baskınlarına neden olmasının önüne geçiliyor.
Dere yatağının genişletilerek su baskının önüne geçileceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Senelerdir devam eden bir çileye son veriyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında bölgede daha böyle bir sorun yaşanmamış olacak” dedi.
Başkan Güler şöyle konuştu:
“Senelerdir devam eden bir çileye büyük bir yatırım yaparak son veriyoruz. Fındık Yatağı Deresi’nden gelen su burada büyük taşkınlara sebep oluyordu ve bölgeye zarar veriyordu. Buranın kesiti 1’e 1 şeklindeydi, biz yapılan çalışma ile 2x2 yani 4 metrekareye çıkarıyoruz. Dolayısıyla Fındık Yatağı Deresi’nden gelen suyun yatağını genişleterek buradaki tehlikeyi önlemiş oluyoruz. Trafik sirkülasyonun yoğun olduğu bu bölgede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra bu bölge böyle bir sorun daha yaşamamış olacak. Hem şehircilik açısından hem de alt yapı açısından önemli bir problemdi. Bundan sonraki hedefimiz Subaşı Deresi. Bu dereyi de Bülbül Deresi’ne bağlayacağız. Kısacası Ordu’nun alt yapı sorununu büyük oranda çözeceğiz.”

“Mahalleli rahatladı”
Mahalle sakinleri adına yapılan çalışmalar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu, “Bir metrelik bakslardan gelen su burada taşkınlara neden oluyordu. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla genişletilmiş bakslarla bu bölge rahatlatıldı. İnşallah bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şahincili Mahallesi sakinleri ise yoğun yağışlarda mahallede yaşanan sorunları dile getirirken bu problemi ortadan kaldıracak çalışma için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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