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Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu

İHA

Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu. Program ile birlikte başlayan süreçte Avrupa’da ve Türkiye’de yaşayan gençlere yönelik sosyal kültürel sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.
Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş’un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Ordu’nun kardeş şehri Salzburg olduğunu belirten TÜGVA Ordu İl Başkanı Ahmet Güler, UID’nin Avrupa’da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.
Güler, şu bilgileri verdi: ”TÜGVA ve UID arasında başlayan gönül köprüsü programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Ordu olarak kardeş şehrimiz Salzburg oldu. Bayram öncesinde bizlerde Ordu’nun dört bir yanında 650 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama bu rakamların çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek.”
Türkiye’den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memleketin gençliğine katkıda bulunmak istediklerini belirten UID Salzburg Bölge Başkanı Erdem Poyraz ise Salzburg bölgesi ve Ordu ili arasında kuracakları gönül köprüsü ile kardeş şehir Ordu’da yaşayanlara ellerinden geldiği kadar destek olacaklarını söyledi. Poyraz, “Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile buradaki ve Ordu’daki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız ve onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız. Ordu’da ki kardeşlerimiz bilsinler ki Salzburg’da onları düşünen Avrupalı kardeşleri var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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