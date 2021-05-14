Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü



Ahmet BAYRAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA) ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçip, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Aziz Yılmaz (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akmescit Mahallesi´nde bulunan Kuşluğan Irmağı´nda meydana geldi. Aziz Yılmaz ve arkadaşları, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra Yılmaz, akıntıya kapılarak sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, önce Gölköy Devlet Hastanesi´ne ardından da Ordu'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yılmaz, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gürgentepe Ahmet BAYRAK

2021-05-14 23:17:18



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