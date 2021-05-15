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Kara leylekler, Fatsa'da görüldü

DHA

Kara leylekler, Fatsa'da görüldü


Ahmet BAYRAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan kara leyleklere rastlanıldı.
Yerleşim merkezlerinden uzakta nadir gözlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kara leylekler, Fatsa'daki Elekçi Irmağı´nın denize döküldüğü yerde görüldü. Yaklaşık 5 saat ırmak kenarında kalıp, bölgeden ayrılan kara leylekleri çevredekiler fotoğraflamaya çalıştı.
Fatsa'da ilk defa kara leylek gördüğünü söyleyen Çetin Aşık, "Araştırdık, doğada nadir bulunan kara leylekler, Fatsa´ya gelmiş, onları izliyoruz. Amatör doğa araştırmacısı olarak benim için büyük mutluluk oldu. Tekrarca saydım, 19 leylek gördüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Ahmet BAYRAK
2021-05-15 11:26:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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