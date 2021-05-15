Kara leylekler, Fatsa'da görüldü

Ahmet BAYRAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan kara leyleklere rastlanıldı.
Yerleşim merkezlerinden uzakta nadir gözlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kara leylekler, Fatsa'daki Elekçi Irmağı´nın denize döküldüğü yerde görüldü. Yaklaşık 5 saat ırmak kenarında kalıp, bölgeden ayrılan kara leylekleri çevredekiler fotoğraflamaya çalıştı.
Fatsa'da ilk defa kara leylek gördüğünü söyleyen Çetin Aşık, "Araştırdık, doğada nadir bulunan kara leylekler, Fatsa´ya gelmiş, onları izliyoruz. Amatör doğa araştırmacısı olarak benim için büyük mutluluk oldu. Tekrarca saydım, 19 leylek gördüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Ahmet BAYRAK
2021-05-15 11:26:25
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