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Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona gelindi

DHA

Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona gelindi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da Büyükşehir Belediyesi´nce kentte kurulacak olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindi. 800 sokak hayvanının aynı anda bakımı ve tedavisinin yapılabileceği hastane, ihtiyaç halinde bölge illerin de kullanımına açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayvan hastanesinde terapi havuzu oluşturularak, hayvanlara suyla terapi uygulanacağını belirtti.
Hayvanların yaşam haklarını korumak ve onların daha donanımlı bir ortamda rehabilite edilmelerini sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi´nde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi´ndeki atıl binaların yıkımını gerçekleştirerek, mevcut araziyi genişletti. Mevcut alanların yıkımı sonrası modern koşullarda hizmet verecek olan hayvan hastanesi inşaatına başlayan ekipler, şubat ayından bu yana sürdürdüğü çalışmalarda sona geldi. Ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odası ile röntgen ve laboratuvar bölümlerine kadar pek çok modern donanımla kurulan kampus, sokak hayvanlarının umudu olacak.
`HAYVANLARA SUYLA TERAPİ UYGULANACAK´
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hastanedeki çalışmaları inceledi. Hastanenin sadece Ordu´ya değil, çevre illere de ihtiyaç halinde cevap verebileceğini belirten Güler, burada 800 sokak hayvanının aynı anda bakımı ve tedavisinin yapılabileceği söyledi. Kurulacak hastanenin, Orta ve Doğu Karadeniz´in en büyük ve en kapsamlı sokak hayvanları hastanesi olacağını belirten Güler, "Hayvan hastanemizin en büyük özelliği personellerimizin kendi imkanları çerçevesinde burayı yapması. Yani ihale etmeden tamamen kendi imkanlarımız ile alt yapısı, betonu gibi yapılmış bir yer. Bu anlamda arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardılar. Donanımlı hastanemizde 800 sokak hayvanımızın tedavisi ve bakımları yapılabilecek. Aynı zamanda bir gün içerisinde 50 hayvanımız kısırlaştırılabilmesi yapılabilecek. Yine burada terapi havuzu oluşturarak hayvanlarımıza suyla terapi yöntemi uygulanacak. Bu canlılar bizim paydaşlarımız. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Burası sadece Ordu´ya değil, ihtiyaç anında komşu illerimize de imkân sağlayabilecek. Canımızdan can katarak böyle güzel bir çalışmayı onların hizmetine sunuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-05-15 15:09:52

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