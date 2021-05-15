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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da hayvanlar için modern hastane

İHA

Ordu’da hayvanlar için modern hastane

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi kampüsünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Güler, ekiplerin güzel bir iş ortaya çıkardıklarını ve buranın sadece Ordu’ya değil, çevre illere de ihtiyaç halinde cevap verebileceğini söyledi.

Tam teşekküllü hastane
Ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odası ile röntgen ve laboratuvar bölümlerine kadar pek çok modern donanımla Altınordu ilçesinde hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesinin son hazırlıkları yapılıyor.
800 sokak hayvanının aynı anda bakımı ve tedavisinin yapılabileceği hastanenin de içerisinde bulunduğu ve hospitalizasyon bölümleri, anneli yavru bölümü, sahiplendirme bölümü, engelli köpek bölümü ve fizyoterapi havuzu gibi alanların yer aldığı kampüste ise çalışmalar devam ediyor.

Çevre illere de hizmet verecek
Yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu canlılar bizim paydaşlarımız. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Canımızdan can katarak böyle güzel bir çalışmayı onların hizmetiyle buluşturuyoruz” dedi.
Başkan Güler şöyle konuştu:
“Hayvan Hastanemizin en büyük özelliği personellerimizin kendi imkanları çerçevesinde burayı yapması. Yani ihale etmeden tamamen kendi imkanlarımız ile alt yapısı, betonu vs. yapılmış bir yer. Bu anlamda arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardılar. Donanımlı hastanemizde 800 sokak hayvanımızın tedavisi ve bakımları yapılabilecek. Aynı zamanda bir gün içerisinde 50 hayvanımız kısırlaştırılabilmesi yapılabilecek. Yine burada terapi havuzu oluşturarak hayvanlarımıza suyla terapi yöntemi uygulanacak. Bu canlılar bizim paydaşlarımız. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Burası sadece Ordu’ya değil, ihtiyaç anında komşu illerimize de imkân sağlayabilecek. Canımızdan can katarak böyle güzel bir çalışmayı onların hizmetine sunuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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