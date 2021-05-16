Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor

DHA

Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri `Şelaleler Şehri Ordu´ projesiyle, kentteki 19 ilçeye yayılan yüzlerce şelaleyi görüntüledi, sanal ortama taşıdı. Projeyle ildeki saklı kalan şelalelerin de keşfedilerek, kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Doğu Karadeniz´in dereleri ve ırmakları ile ünlü Ordu´da keşfedilmiş 100'e yakın şelale, doğa turizmcilerinin ilgisini çekiyor. Türkülere konu edilen kentteki derelerin, yüksek rakımlı yerlerinden akarak oluşturduğu şelalelerle ortaya çıkan manzara, doğa tutkunlarının cezbediyor. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile öğrencileri, hayata geçirdikleri `Şelaleler Şehri Ordu´ projesiyle, kentteki 19 ilçeye yayılan yüzlerce şelale görselini `www.selalelersehriordu.org´ adlı web sitesinde buluşturdu. Proje kapsamında; internet sitesinden ulaşılabilen pek çok açıdan özenle hazırlanmış şelalelerin fotoğraf ve videoları, ilgi odağı oluyor. Alt yapısı 2,5 yıl süren projeyle; il genelinde adı duyulan ancak saklı kalan şelalelerin de keşfedilerek, kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
'300´ÜN ÜZERİNDE ŞELALE VARLIĞI VAR'
ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, projesinin lisansüstü öğrencileriyle istişare sonucu ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirterek, "Ordu´da çok ciddi bir şelale varlığını görüyoruz. Şu an sayalım desek belki Çiseli, Kadıncık, Karaoluk, Armutlu, İngölü, Çağlayan´ı söyleyebiliriz ama bunların dışında 300´ün üzerinde bir şelale varlığı var. Hatta bazıları bilinmiyor, bulunamıyor. Bu bizim ciddi anlamda ilgimizi çekti ve buradan bir tema olarak şelaleleri seçtik" dedi.
'İMKANI SONUNA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİZ'
Projeyle, şelalelerle markalaşma sağlanacak kentin turizmine katkı sunulacağını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Biz kent için olumsuz imajı olumluyla ortadan kaldıralım istedik. Yani olumlu bir imajla ortaya çıkalım dedik. Bu anlamda da biz olumlu bir imajla şehrimizi taşımak gibi bir hedef doğrultusunu gütmüş olduk. Dolayısıyla biz de profesyonel medya stratejilerini kullanarak, olumlu bir imajla ulusal medya gündemine Ordu´muzu taşımak istiyoruz. Bu anlamda `şelaleler şehri´ teması, güzelliğiyle bize sağlayan çok ciddi bir imkan. Bu imkanı sonuna kadar değerlendireceğiz" diye konuştu.
'KURAKLIĞA KARŞI SU MESAJI'
Proje dahilinde kuraklığa karşı çevresel mesaj vermeyi de amaçladıklarını da ifade eden Prof Dr. Yılmaz, "Yakın zamanda dünyanın temel bir sorunu olarak karşılaşabileceğimiz küresel iklim değişikliği var. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek potansiyel sorun kuraklık olacak. Biz bu projeyle çevresel bir mesajda vermek istiyoruz. Su büyük bir değer, su yoksa şelaleler de yok. Su yoksa hayat da yok. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu motivasyonlar üzerinden projeye hayat vermeye çalıştık" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-05-16 10:01:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 ...
Altınordu’da pazarlar denetlendi
YEREL HABERLER Altınordu’da pazarlar denetlendi
Ordu’da hayvanlar için modern hastane
YEREL HABERLER Ordu’da hayvanlar için modern hastane
Tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı Ordu’da tek gölü olarak doğan ve burnu olmayan buzağı, doğumdan 10 dakika sonra öldü
YEREL HABERLER Tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı Ordu’da tek ...
Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor
Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona ...
Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede ...
Kara leylekler, Fatsa'da görüldü
YEREL HABERLER Kara leylekler, Fatsa'da görüldü
Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü
YEREL HABERLER Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü
Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye ...
Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde yağışlarda birçok mahallenin sular altında kalmasına sebep olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde başlatılan çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ...