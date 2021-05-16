Ordu’nun yüksek kesimlerinde ceviz ağaçlarına don vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde ceviz ağaçlarına don vurdu

İHA

Ordu’nun yüksek kesimlerinde ceviz ağaçlarına don vurdu

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları zarar gördü.
Yüksek kesimli bölgelerde, nisan ayı içinde etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları hasar gördü. Yüksek kesimli bölgelerde, üreticilerin fındığın yanında alternatif olarak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına ürettikleri ceviz ağaçları kurudu. Kumru ilçesinin farklı noktalarında zirai don olayı sonrası ceviz ağaçlarının yanı sıra, bazı fındık dallarında da hasar olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 ...
Altınordu’da pazarlar denetlendi
YEREL HABERLER Altınordu’da pazarlar denetlendi
Ordu’da hayvanlar için modern hastane
YEREL HABERLER Ordu’da hayvanlar için modern hastane
Tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı Ordu’da tek gölü olarak doğan ve burnu olmayan buzağı, doğumdan 10 dakika sonra öldü
YEREL HABERLER Tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı Ordu’da tek ...
Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor
Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Karadeniz'in kapsamlı hayvan hastanesinde sona ...
Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Irmakta boğulmaktan kurtarılan genç hastanede ...
Kara leylekler, Fatsa'da görüldü
YEREL HABERLER Kara leylekler, Fatsa'da görüldü
Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü
YEREL HABERLER Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü
Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Avusturya’dan Ordu’ya kardeşlik köprüsü Türkiye ...
Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ilçesinde yağışlarda birçok mahallenin sular altında kalmasına sebep olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde başlatılan çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da su baskınına önlem Ordu’nun Altınordu ...