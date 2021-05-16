Ordu’nun yüksek kesimlerinde ceviz ağaçlarına don vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları zarar gördü.

Yüksek kesimli bölgelerde, nisan ayı içinde etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları hasar gördü. Yüksek kesimli bölgelerde, üreticilerin fındığın yanında alternatif olarak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına ürettikleri ceviz ağaçları kurudu. Kumru ilçesinin farklı noktalarında zirai don olayı sonrası ceviz ağaçlarının yanı sıra, bazı fındık dallarında da hasar olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.