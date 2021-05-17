Ordu’nun Kumru ilçesinde tozdan bunalan esnaf, çareyi yolu sulamakta buldu.

Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde elektrik altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sonrası yolda oluşan bozukluklar, toz oluşmasına neden oluyor. Belediye ekipleri, belirli aralıklarla yolda sulama çalışması yapmasına rağmen, güneşli havanın da etkisiyle geçici çözüm yeterli olmuyor. Şehit Yüksek Batır caddesinin aynı zamanda Kumru Devlet Hastanesi yolu olmasından dolayı yaşanan araç yoğunluğu, işyerlerinin toz olmasına neden oluyor. Durumdan sıkılan esnaf ise çareyi, ellerine aldıkları hortumlar sayesinde yolu sıklıkla sulayarak, tozların önüne geçmeye çalışıyor.

Vatandaşlar ve esnaf, tam kısıtlama sonrasında yaşanan yoğunluktan dolayı yolun sıklıkla kullanıldığını ve buraya kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

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