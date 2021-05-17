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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tozdan bunalan esnaf, çareyi yolu sulamakta buldu

İHA

Tozdan bunalan esnaf, çareyi yolu sulamakta buldu

Ordu’nun Kumru ilçesinde tozdan bunalan esnaf, çareyi yolu sulamakta buldu.
Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde elektrik altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sonrası yolda oluşan bozukluklar, toz oluşmasına neden oluyor. Belediye ekipleri, belirli aralıklarla yolda sulama çalışması yapmasına rağmen, güneşli havanın da etkisiyle geçici çözüm yeterli olmuyor. Şehit Yüksek Batır caddesinin aynı zamanda Kumru Devlet Hastanesi yolu olmasından dolayı yaşanan araç yoğunluğu, işyerlerinin toz olmasına neden oluyor. Durumdan sıkılan esnaf ise çareyi, ellerine aldıkları hortumlar sayesinde yolu sıklıkla sulayarak, tozların önüne geçmeye çalışıyor.
Vatandaşlar ve esnaf, tam kısıtlama sonrasında yaşanan yoğunluktan dolayı yolun sıklıkla kullanıldığını ve buraya kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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