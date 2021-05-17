Kovid19 vaka sayılarının hızla düştüğü Ordu’da nüfusun yüzde 43’ü aşılandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Kovid19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.



10 kişiden 4’ü aşılandı

Kısmı ve tam kapanma sürecinin, Ordu’daki vaka sayılarının dörtte bir oranında azalmasını sağladığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Kısmı ve tam kapanma dönemini kapsayan yaklaşık bir aylık süreçte ilimizde vaka sayılarında ciddi azalma oldu. Kapandıkça, tedbir aldıkça vaka sayılarımız da hızla azalıyor. Bunun neticesinde hastanelerimizin yatak doluluk oranında, erişkin yoğun bakım doluluk oranında, vantilatör doluluk oranında ciddi bir rahatlama oldu. Aşılama çalışmalarında da iyi durumdayız” dedi.

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın, “İlimizde, bugüne kadar 195 bin 850 birinci doz aşı, 146 bin 791 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 342 bin 641 doz aşı yapıldı. Vaka sayılarımız düştükçe çağrı merkezimize gelen çağrı sayısı da üçte bir oranında azaldı“ dedi.



Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Aşıya öncelik verilmeli”

Vaka sayılarında tekrar bir yaşanmaması için 17 Mayıs 20211 Haziran 2021 tarihleri, arasındaki günlerin çok iyi kullanılması gerektiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Kısmı kapanma ve tam kapanma süreci, vaka sayılarının azalması bakımından iyi bir fırsattı. Bu durumu sürdürülebilir hale getirmemiz için 17 Mayıs1 Haziran 2021 tarihleri arasını çok iyi kullanmalıyız. En iyi şekilde değerlendirmeliyiz. İnsanlarımız şunu bilmeli ki; bu illetten herkes kendisini ve sevdiklerini korumalı. Bu illetten korunmada aşı çok önemli bir enstrüman. Aşıyı mutlaka öncelememiz lazım. Ev ziyaretleri ve akşam oturmaları kesinlikle olmamalı. Denetimler ve aşılama çalışmalarının devam etmesi, kazanımlarımızı koruyacaktır” diye konuştu.



Vali Sonel: “Haftaya moralli giriyoruz”

Vali Tuncay Sonel, “Öncelikle Sizlere, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice bayramlar diliyorum. İl olarak, vukuatsız ve huzur içerisinde bir bayram geçirdik.

Kovid19 salgını ile mücadelemizde bu haftaya daha moralli giriyoruz. Sahaya basınca karşılığını alıyoruz. Bu hafta bizim için kritik bir öneme sahip. Rahatlama oldukça vaka sayılarında artış oluyor. Vaka sayılarının tekrar artmaması için gereken tüm tedbirleri alacağız. Rehavete kapılmadan kontrol ve denetim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İl dışından gelen hemşerilerimizin, misafirlerimizin birkaç gün dikkat etmeleri hem kendilerini hem de sevdiklerini korumaları konusunda tavsiyelerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

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