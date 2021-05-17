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Altınordu Belediyesi Ramazan’ı boş geçmedi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Ramazan ayında 30 bin gıda paketi, 250 bin sıcak yemek dağıttık” “1000 servis aracına 50 bin litre yakıt desteği vereceğiz”

İHA

Altınordu Belediyesi Ramazan’ı boş geçmedi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Ramazan ayında 30 bin gıda paketi, 250 bin sıcak yemek dağıttık” “1000 servis aracına 50 bin litre yakıt desteği vereceğiz”

Altınordu Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda üst seviyede alınan pandemi tedbirleriyle yapılan toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tören, Ramazan ayında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

30 bin gıda paketi, 250 bin sıcak yemek
Başkan Tören, şu bilgileri verdi:
“Ramazan ayı içerisinde Türk toplumunun geleneksel kültürel kodlarında var olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu bu Ramazanda pandeminin de sosyal etkilerini de aza indirgemek amacıyla önemli çalışmalar yaptık. Bu manada 30 bini aşan dayanışma paketi, 250 bine yaklaşan sıcak yemek servisi ile kapanma döneminde de ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü çeken ve gerçekten ihtiyacı olan ailelerimize meclisimiz ve şehrimiz adına o müşfik elimizi uzatmayı ve onlarla bu zor dönemlerde bir yardımlaşmadan öte bir dayanışma duygusuyla bir arada ve yanlarında olduk. İftar ve Sahur sofralarının boş kalmasına müsaade etmedik. Seferberlik anlayışımız ve dayanışma çalışmalarımız pandemi süresince tamamlayıcı sosyal destek paketimiz kapsamında kesintisiz devam edecek”

Şoförlere 50 bin litre yakıt desteği
Başkan Tören, daha önce açıkladıkları 15 milyon liralık pandemi tamamlayıcı sosyal destek paketi kapsamında 1000 şoför esnafının 1000 aracına 50 bin litre yakıt desteğini Cuma günü gerçekleştireceklerini açıkladı.
Başkan Tören “Bu hafta Cuma günü özellikle okulların kapanması dolayısıyla son derece zor günler yaşayan servis şoförlerimiz başta olmak üzere köy minibüsleri ve dolmuş esnafları dahil Cuma günü bu desteğimizi kendileriyle buluşturarak bu zor günlerde bugün değilse ne zaman vakit tam vaktidir düşüncesiyle onlara inşallah bir can suyu desteğinde bulunacağız” dedi.

Üretici kadınların ürünleri satın alınacak
Özellikle kapanma dönemlerinde ve hafta sonu kısıtları nedeniyle geleneksel köy pazarına gelemeyen ürününü indiremeyen 500 kayıtlı kadın çiftçinin ürünlerini alarak yine ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ulaştıracaklarını belirten Başkan Tören, bir ilk gerçekleştirerek belediye çalışanlarının Mayıs ayı maaşlarını zorunluluk olmamasına rağmen 7 Mayıs Cuma günü Bayram öncesi ödeyerek onların bayramı buruk geçirmelerine izin vermediklerini söyledi.

Yeni Mahalle yenilendi
Bu dönemde altyapı çalışmalarını kesintisiz devam ettirdiklerine dikkat çeken Tören, “Yeni Mahalledeki çalışmalarımızı yaklaşık 30 bin insanımızın yaşadığı günlük insan popülasyonunun zaman zaman 60 binleri bulduğu Yeni Mahallemizi ismi ile müsemma hale getirdik, deyim yerindeyse baştan başa uçtan uca altyapısını üstyapısını modern kaldırımlarıyla birlikte bütün sokaklarını çok kısa bir süre içerisinde tamamlamış ve yenilemiş olacağız” dedi.

Başkan Güler’e Sırrı Paşa teşekkürü
Yaptıkları çalışmaların sadece Yeni Mahalleden ibaret olmadığının altını çizen Başkan Tören, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Şahincili Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Bucak mahallesinde ve daha birçok yerde sorunlara neşter vurduklarını kaydetti.
Tören “Ama esaslı olarak Düz Mahalle’de iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan aşırı yağışlarda esnafımızın ve orada yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına önemli bir çalışma yaptık ve oranın altyapısını yeniledik. Büyükşehir Belediyemizin Sırrı Paşa’ya vermiş oldukları o güzel dokunuşlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla o bölgede önemli bir sorunu geride bırakmış olduk. Bu manada Büyükşehir Belediyemize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler beye Altınordu ilçemizle ilgili sağlamış oldukları destek ve katkıları ile kendi görev ve yetki alanlarıyla ilgili sürdürmüş oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
7/24 mesai anlayışından taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tören, İsrail’in Filistin’de, İslam’ın ilk kıblesi Mescidi Aksa’da ve Kudüs’te bütün evrensel değerleri çiğneyerek gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemlerle onlarca çocuk ve masum insanı katlettiğini belirterek, bu saldırıları Altınordu Belediye Meclisi adına yaptığı ortak açıklamayla kınadı.

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