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Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı

İHA

Vatandaşların melocan toplama zamanı başladı

Karadeniz iklimine has, endemik bitkilerden olan, ilkbaharda tarla veya orman kenarlarında yetişen melocan, Ordu'da toplanmaya başlandı.
Mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içerisinde tüketilen, insan vücudundaki kanı temizleye de yardımcı olduğu bilinen melocanın tadını bilen vatandaşlar ormanlık alanlarda melocanı toplamaya başladı. Diken ucunda yetişen ve toplaması bir hayli zor olan melocan, kendisine has lezzeti ile de vatandaşları cezbediyor.
Melocanın zor şartlarda toplandığını belirten Sema Yeni, kavurmasıyla meşhur olan bu bitkinin yılın belirli dönemlerinde toplandığını belirterek, dondurucularda da saklandığını söyledi. Kendine has lezzete sahip olan melocanın, bölgede çok sevildiğini ifade eden Yeni, "Genellikle ana yemek öncesi atıştırmalık tüketilebildiği gibi ana yemek olarak da tüketiliyor. Melocan Ordu ili bölgesinde ormanlık veya çalılık, dikenlik alanlarda toplanır. Karadeniz'de diken ucu sebzesi olarak bilinir. Toplaması oldukça zor ve zahmetli. Lezzeti ise bu zahmete değiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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