Ukrayna’da denize düşerek boğulan denizci, Ordu’da toprağa verildi

Ukrayna’da çalıştığı gemiden denize düşerek hayatını kaybeden ve cesedi günler sonra bulunan Orhan Kaymak, Ordu’nun Perşembe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ukrayna’nın NikaTera Limanı’nda 20 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir denizcilik şirketine ait Sava adlı gemide yemek molası verdikleri sırada gemi personeli Orhan Kaymak gözlerden kayboldu. Kendisinden haber alamayan Kaymak’ın arkadaşları, durumdan şüphelenerek gemide şahsı aramaya başladı. Pasaportunu, telefonunu ve şahsi eşyalarını gemide bırakarak ortadan kaybolan Kaymak’ın denize düştüğünden şüphelenen arkadaşları, kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipoler, Kaymak’ın izine rastlayamadı.



Cesedi 20 gün sonra denizde bulundu

Ailenin acılı bekleyişi sürerken, Orhan Kaymak’ın cansız bedeni olaydan 20 gün sonra denizin üstünde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Kaymak’ın cesedi, morga kaldırıldı. Ukrayna Türk Konsolosluğu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Orhan Kaymak’ın cenazesi, yakınları tarafından teşhis edildikten sonra Ukrayna’dan teslim alınıp, havayoluyla önce İstanbul’a, sonrasında da memleketi Ordu’ya getirildi. Kaymak’ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Babalı Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Uzundüz Camisi’nde kılının cenaze namazının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında Uzundüz Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Orhan Kaymak'ın ağabeyi Mehmet Ali Kaymak da devlet yetkililerin kendisine çok yardımcı olduklarını ve cenazenin bu sayede bulunduğunu belirterek, "Hem Ukrayna, hem de bu taraflara haber saldık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizimle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

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