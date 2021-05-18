Minin çocuğun hareketi gönülleri fethetti Ordu’nun Fatsa ilçesinde çöpe atılan civcivleri, 7 yaşındaki Yunus Emre sahiplendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çöpe atılan civcivlere, 7 yaşındaki Yunus Emre Kır sahip çıktı.

Fatsa ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde çöp konteynerine kimliği belirsiz kişi tarafından 3 adet civciv atıldı. Çöp konteynerinin yanından geçtiği esnada civcivlerin seslerini duyan 7 yaşındaki Yunus Emre Kır, konteynerin içerisinde girerek, civcivleri kurtardı. Minik civcivleri sahiplenerek, onları besleyen minik Yunus Emre, görenleri hem duygulandırdı hem de örnek oldu.

Kır, civcivleri besleyeceğini ve onları o durumda görünce üzüldüğünü söyledi.

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