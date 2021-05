Erbil: “Hemşirelerin değeri Kovid-19 ile daha iyi anlaşıldı” ODÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil: “Kovid-19 pandemisiyle ön saflarda yer aldılar, daha görünür oldular ve değerleri daha iyi anlaşıldı”

Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) online olarak ‘Hemşirelik Haftası Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

Online olarak gerçekleştirilen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, akademisyenler ile öğrenciler ve davetliler katıldı.



“Hemşirelerin değeri daha iyi anlaşıldı”

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, hemşirelerin sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalığın tedavi edilmesi ve rehabilitasyon hizmetlerinde ön sırada yer alan eğitimli profesyoneller olduğuna dikkat çekti.

Erbil, “Hemşirelerimiz ileri derecede solunum yetmezliği nedeniyle özel şartlarda bakım gerektiren ve ağır seyreden semptomları nedeniyle toplumda ve sağlık sisteminde krize yol açan Kovid19 pandemisiyle ön saflarda yer aldılar, daha görünür oldular ve değerleri daha iyi anlaşıldı” dedi.



“Hemşirelerin kıymetini bilmemiz lazım”

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan da hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Akdoğan, şöyle konuştu:

“Hemşirelik, hayatın her döneminde var olan, doğumdan önce başlayan hizmet alımı ölüm anına kadar devam eden önemli bir meslek alanıdır. İnsanı ve insan sağlığını her şeyden değerli gören; özveri, sabır ve şefkatle topluma hizmeti ilke edinen hemşirelerimiz; yerine getirdikleri bu kutsal görevi ifa ederken hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumumuzun her kesimine ulaşmak amacıyla gündüz gece gayret etmekte, özellikle Covid19 sürecinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarıyla övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Bizlerin de bu meslekleri icra eden kardeşlerimizin kıymetlerini bilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öğretim elemanlarımızın konforu, daha iyi şartlarda eğitim vererek öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeleri bizler için son derece önem arz etmektedir.”

Açılış konuşmalarının ardından ‘Hemşirelik ve Bakım: Olağan Olanın Karmaşıklığı Üzerine Bir Konuşma’ konulu konferans, ‘Kovid19 Pandemisi ile Geçen Bir Yıl’ ve ‘Mezunlarımızın Yurtdışı Lisansüstü Eğitim ve Çalışma Deneyimleri’ konulu paneller ayrı konu başlıkları altında, alanında uzman panelistler tarafından gerçekleştirildi.

