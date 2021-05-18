Altınordu'da altyapı yatırımları devam ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi'nin şehir genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar birçok mahallenin akut sorunlarına neşter vuran Altınordu Belediyesi, Kumbaşı Mahallesi'nde 4 sokağın altyapısını tamamen yeniledi. Yetersiz altyapı sebebiyle her yağışta su taşkını yaşanan sokaklarda yapılan çalışmalarda yaklaşık 600 metre yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştirildi. Kumbaşı Mahallesi'nin altyapısını güçlendirmek ve su taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan planlı çalışmalar kapsamında 14 ve 42 numaralı sokakların altyapısı da yenilenecek.

Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışıyla şehir merkezinde ve kırsalda aynı anda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kumbaşı Mahallesi'nin altyapısını da güçlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla öncelikle aşırı yağışlarda su taşkını yaşanan sokakların yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Bu çalışmalarla hem iklim değişiklikleri sebebiyle artık aşırı ve ani yağışların sıklıkla görüldüğü şehrimizde değişen ve gelişen yeni koşullara göre altyapıyı hazırlıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Sağlıklı altyapı kimlikli, yaşanabilir, modern ve marka şehir hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

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