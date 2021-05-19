19 Mayıs’ı kan vererek kutladılar

Ordu’nun Kumru ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kumru Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türk Kızılay Kumru İlçe Şube Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere armağan ettiği bu bayramda, kan bekleyen hastaların unutulmaması ise takdir topladı.

Türk Kızılay Kumru Şube Başkanı Suat Evin ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Erkuş, kan bağışının çeşitli kurumlar ile birlikte yapıldığını ancak 19 Mayıs günüde böyle bir etkinlik yapmayı planladıklarını belirterek, vatandaşlara kan bağışına davet ettiler.

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