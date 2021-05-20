Ordu’da E-ticaret sistemi üreticiye kazandırıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeleri üreticiye kazandırıyor. Üreticiler kooperatifleşmeye başladı

Ordu’da yöresel ürünlerin alımsatım ve pazarlamasını yapmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kurulan eticaret sistemi üreticilere ekonomik kazanç sağlamaya başladı.



Yöresel ürünler tüm ülkeye ulaştırılıyor

Ordu’nun 19 ilçesinde yetişen bütün doğal ve yöresel ürünler için eticaret yolu ile tüm Türkiye’ye satışa başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş’nin bu girişimi birçok ilçede kooperatifleşmeyi de beraberinde getirdi. Son olarak Kabadüz ilçesinde kurulan Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, coğrafi işaretli ürün olan dürme pancarını ORTAR A.Ş üzerinden ülke geneline satışı için iş birliği yaptı.

Hedeflerinin 19 ilçede Ordu’ya özgü ürünleri gün yüzüne çıkartarak ekonomiye kazandırmak olduğunu ifade eden ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, “İlimizde yetişen bütün organik ve yöresel ürünleri kurduğumuz eticaret yolu ile bütün Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.



Yöresel ürünlerde kooperatifleşme başladı

Ordu’ya özgü 50’ye yakın ürünün eticaret yolu ile satışının yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Sancar Eser, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR A.Ş.nin elinin değdiği her ürün bölgenin geçim kaynağı haline geldi. Son olarak Kabadüz ilçesinde coğrafi işaretli olan dürme pancarının pazarlanması noktasında yaptığımız görüşmeler neticesinde üreticiler kooperatifleşerek hem daha kaliteli ürünün hem de kalıcı gelir için kooperatifleşme yoluna gittiler” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin desteği ile her alanda üreticilerin ekim yaptığına vurgu yapan Genel Müdür Eser açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kurulduğu günden bu yana Ordu’da üretilen ürünler ile Gülyalı Çikolata Park’ta üretilen Kybele çikolatalarının 81 ile pazarlanmasının sağlandığı www.orduorganik.com, www.kybelecikolata.com, www.orduorganikpazar.com, facebookshop ve instagramshop sanal mağazalarına ilgi yoğun oldu. Ayrıca, ilimizde yetiştirilen 50’ye yakın yöresel ve doğal ürünler için çalışma başlattık. Son olarak Kabadüz ilçemizde üretimi yapılan ve coğrafi işaret alan dürme pancarı, üreticiler tarafından kurulan Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında modern üretim yaparak bu ürünleri Türkiye’nin 81 iline satışı sanal mağazalarımız aracılığıyla geçekleştiriliyor. ORTAR A.Ş. kurulduğu günden bu yana birçok alanda üreticilerimizi teşvik edecek önemli çalışmaların yanında vesile olduğu kooperatifleşme yolunda da yine üreticilerimizi destekliyoruz. Yöresel ve organik ürünlerin satışı ve pazarlanması noktasında üreticilerimizin daima yanındayız.”



Üreticilerden teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yöresel ürünlere verdiği destek için teşekkür eden üreticiler, “Daha önce böyle bir çalışma olmamıştı. Kendi yiyeceğimiz kadar üretip, tüketimini yapıyorduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Kabadüz Belediye Başkanımız Yener Kaya’nın girişimleri ile tüm üreticilerimiz ile kooperatif kurduk.

Kurduğumuz bu kooperatif nedeni ile hem üretimi artırıyor hem de daha hijyenik bir ortamda ürünlerimizi paketliyoruz. Ayrıca yine bu ürünleri Ordu Büyükşehir Belediyemizin tarım iştiraki olan ORTAR A.Ş. vasıtası ile Türkiye’nin 81 vilayetine satışını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir imkânı bizlere sundukları için başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan ORTAR A.Ş. tarafından eticaret üzerinden pazarlaması yapılan 5 kg dürme pancarın fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

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