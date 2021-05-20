Ordu’da 213 kişiye korona virüs cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 213 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza yazıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1016 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 213 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 10 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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