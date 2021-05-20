Ordu’da trafik radarları aşırı hızı affetmiyor

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Ordu’da yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza, hız sınırını aşmaktan dolayı uygulanıyor.

1016 Mayıs tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 13 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 27 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 565 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 23 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 16 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 80 araç trafikten men edilirken 13 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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