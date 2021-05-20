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Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

DHA

Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu


Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası´nda bulunan Kabalak göletinde meydana geldi. Berat Genç ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen sualtı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi. Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
'ÇOCUKLARI GÖLET KENARINDA GÖRDÜM'
Çocukları gölet kenarında gördüğünü söyleyen Nihat Çekiş, "Gölde boğulan çocuklar, dün yaylaya geldi. Bugün de gölet kenarında çocukları gezerken gördüm. Sonra gölette çocukların boğulduğu haberi geldi. İhbar üzerine ekipler geldi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK
2021-05-20 21:23:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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