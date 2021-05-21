Çocuk parkları cıvıl cıvıl

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Ordu'nun Ünye ilçesinde parklara akın eden onlarca çocuk renkli görüntüler oluşturdu.

İlçenin en büyük parklarından birisi olan Atatürk Parkı'nda çocuklar aileleri ile birlikte güneşli havanında etkisiyle doyasıya eğlendi. Onlarca çocuğun farklı oyun alanlarında arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluk gözlerden kaçmazken, bazı aileler ise çocuklarına oyunlarda eşlik etti.

Yasak süresi boyunca evlerinde günlerini geçiren çocuklar, yasağın kalkması ve yazın gelmesiyle parklarda doyasıya mutluluk yaşadı.

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