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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

İHA

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi AkkuşNiksar Caddesi üzerinde Ünye istikametine ilerlemekte olan Abdülkadir D. idaresindeki 52 AAF 513 plakalı otomobile, arkadan gelen Burak K. yönetimindeki 34 CCS 031 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, otomobilin sol kısmı ise hasar gördü.
Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motor sürücüsü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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