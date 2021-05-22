Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi

İHA

Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Erhan, çocukluk yıllarında başarmak istediği resim aşkını yenerek evinin bahçesinde ve odasında çeşit çeşit tuvaller yapmaya başladı.
İlçenin Yüceler Mahallesi Kalafat Sokak'ta yaşayan Meryem Erhan, Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirmesinin ardından ailesinin isteğiyle Ordu'da muhasebe bölümünü okumaya başladı. Yıllardır içinde kalan hayallerini farklı mesleklerde istemeyen Erhan, Ordu'da okuduğu üniversitesini 3 ay sonra bırakarak ressam hayalinden vazgeçmedi. Aradan geçen yıllar sonra kendisini daha da geliştiren Meryem Erhan, hedefinin "Mery'nin Sanatı" adı altında büyük bir sergi açmak olduğunu söyledi.

"Evimi sanat odasına çevirdim"
Hobi olarak başladığı ve 8 yıldır resim aşkına devam eden çocuk gelişimi mezunu 26 yaşındaki Meryem Erhan, "İş bulma sıkıntısı olduğu için kendi iş yerimizde muhasebe bölümünde çalışıyorum. Onun haricinde en sevdiğim mesleğim olan resimle ilgileniyorum. Sipariş alıyorum yaptığım çalışmalarla alakalı. Zaten ilk hobi olarak başladım. Daha sonra yaptıklarıma ilgi ve alaka çok olunca bunu ticarete döktüm. Şu an tabii daha çok hobi olarak yapıyorum. Çünkü kendimi daha fazla geliştirdikçe daha fazla ticarete dökmek istiyorum. Evimi sanat odasına çevirdim ve sanat odam var. Kendimi evimizin hem bahçesinde hem evimin içerisinde çeşitli boyalarla sanatımı geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"Resim hayalim bir panoyla başladı"
Resim öğretmeninin yaptığı çalışmayı sınıfta panoya asılmasıyla hayallerinin başladığını ifade eden Meryem Erhan, "İlkokulda hocamızın hep bizlere resim yapalım demesini beklerdim. O zamanlarda hocamız yaptığım her resmin güzel olduğunu söyler ve teşvik ederdi. Tabii bu durum bende daha çok istekli olmaya yönlendiriyordu. Sonra bir gün resim yaptığımda hocam resmimi beğendi ve sınıfın panosuna astı. O günkü duygu beni bu günlere çok teşvik etti. Bu resim aşkımın ilk hocamın panoya asmasıyla başladığına inanıyorum. Yine boş kaldıkça okulda elime kalem alır bir şeyler boyalar veya çizerdim. Yani kendimi bildim bileli hayatımın her anlamında resim yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmalarımı ileriye dönük geliştirerek sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

"Ailem bu yeteneğimin farkında değildi"
Ordu'da üniversiteyi yarıda bırakarak resim hayalinden vazgeçmemesi sonrası ailesinin de yeteneğini sonradan fark ettiğini söyleyen Erhan, "Liseyi bitirdikten sonra ailem hem işimizin ticari gereği beni üniversiteye muhasebe bölümüne yolluyorlardı. Ailem o zamanlarda benim bu yeteneğimin çok farkında değildi. Tabii hala o zamanlarda içimde bir uhde olduğu için liseden mezun olduktan sonra Ordu'da üniversitenin muhasebe bölümüne gittim. İçimde bir istek olmadığı için üç ay sonra bıraktım okulumu. O gün ben kendime sadece resim sanatımla alakalı ilerleyeceğimi söyledim. Üç sene boyunca resim öğretmenliğine hazırladım. İmgesel karakalemde biraz eksikliğimin olduğunu hissettim. Bununla alakalı 2 sene kadar bir eğitim aldım. Başarılı olamadıktan sonra kalemimi, fırçamı elime aldım ve kendim çizmeye başladım. Çünkü herkesin öğretmeni önce kendisidir diye düşünüyorum. Yaptığım tuvallerin hepsi benim için çok ayrı ve çok önemlidir. Duygu ve düşüncelerimi tamamen 'Mery'nin Sanatı' diyebileceğim bir tuvaller ortaya koymak istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
YEREL HABERLER Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar toprağa verildi Okul arkadaşı olan ve Kabadüz ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 16 yaşındaki iki çocuk, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar ...
Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
YEREL HABERLER Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Perşembe bir fakülteyi hak ediyor" "Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı ...
500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
YEREL HABERLER 500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği Pandemiden etkilenen ve tespit edilen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağlandı
YEREL HABERLER Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt ...
Çocuk parkları cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Çocuk parkları cıvıl cıvıl
Özel çocuklarla doya doya etkinlik
YEREL HABERLER Özel çocuklarla doya doya etkinlik
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan çocukları için tarım aracının kasasını yüzme havuzuna çevirdi
YEREL HABERLER Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan ...
Ordu’da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Ordu’da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Ordu’da trafik radarları aşırı hızı affetmiyor
YEREL HABERLER Ordu’da trafik radarları aşırı hızı affetmiyor
Ordu’da 213 kişiye korona virüs cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 213 kişiye korona virüs cezası
Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
Ordu için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için fırtına uyarısı
Ordu’da E-ticaret sistemi üreticiye kazandırıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeleri üreticiye kazandırıyor. Üreticiler kooperatifleşmeye başladı
YEREL HABERLER Ordu’da E-ticaret sistemi üreticiye kazandırıyor Ordu ...
Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı
YEREL HABERLER Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı
Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ...
Şehidin hatıralarını odasında yaşatıyorlar Şehit babası Ahmet Ak: "2 oğlum ve 2 kızım daha var. Bu vatan için hiç düşünmeden feda ederim"
YEREL HABERLER Şehidin hatıralarını odasında yaşatıyorlar Şehit ...
60 yıllık ustanın tek tesellisi sepetleri Eşinden sonra kendisini sepetlerine adadı
YEREL HABERLER 60 yıllık ustanın tek tesellisi sepetleri Eşinden ...