OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş makinesi satın alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş makinesi satın alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katıyor

İHA

OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş makinesi satın alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak için belediye araç ve makine parkına satın aldığı 6 iş makinası ile birlikte son 2 yılda toplam 130 iş makinası ile gücüne güç kattı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için kendi araç parkını güçlendirmeye devam ediyor. Geçen yıl satın alınan araçlara ek olarak yeni satın alınan 6 adet araçlar göreve başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı emrinde kullanılacak araçları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, satın alınan araçların Ordu’nun öz malı olduğunu söyledi.
Ordu’yu daha da ileriye taşımak için yeni kaynaklar oluşturduklarını, bu kaynakları da yatırıma çevirdiklerini belirten Başkan Hilmi Güler, “Son olarak satın aldığımız 6 iş makinesi ile birlikte, göreve geldiğimiz günden bugüne toplam da 130 adet iş makinesini şehrimize kazandırmış olduk” dedi.

“Bu araçlar Ordu’nun öz malıdır”
Kendi kendine yeten bir Büyükşehir olma noktasında önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “95 İş makinası satın alımı ile başlattığımız bu süreci alınan yeni araçlarla devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“95 iş makinesi ile bir hareket başlatmıştık. Dolayısıyla mal sahibi olan bir belediye olarak bu çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bugünde İtfaiye Daire Başkanlığımız ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlı emrinde kullanılmak üzere satın aldığımız araçları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi araç parkımızı her geçen gün büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Satın aldığımız bu araçlara ilave olarak yıl sonuna kadar yeni araçları filomuza katacağız. Böylece mal sahibi bir belediye olarak 95 iş makinasından bu sayı aradan geçen süre içinde 130’a çıkmış oldu. Kiralama yapmadan araya aracının girmediği kimsenin nazını sözünü çekmeden hem daha verimli çalışma gerçekleştirmiş hem de daha kaliteli hizmet yapmış olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
YEREL HABERLER Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi
YEREL HABERLER Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını ...
Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
YEREL HABERLER Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar toprağa verildi Okul arkadaşı olan ve Kabadüz ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 16 yaşındaki iki çocuk, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar ...
Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
YEREL HABERLER Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Perşembe bir fakülteyi hak ediyor" "Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı ...
500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
YEREL HABERLER 500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği Pandemiden etkilenen ve tespit edilen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağlandı
YEREL HABERLER Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt ...
Çocuk parkları cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Çocuk parkları cıvıl cıvıl
Özel çocuklarla doya doya etkinlik
YEREL HABERLER Özel çocuklarla doya doya etkinlik
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan çocukları için tarım aracının kasasını yüzme havuzuna çevirdi
YEREL HABERLER Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan ...
Ordu’da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Ordu’da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Ordu’da trafik radarları aşırı hızı affetmiyor
YEREL HABERLER Ordu’da trafik radarları aşırı hızı affetmiyor
Ordu’da 213 kişiye korona virüs cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 213 kişiye korona virüs cezası
Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı
Ordu için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için fırtına uyarısı
Ordu’da E-ticaret sistemi üreticiye kazandırıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeleri üreticiye kazandırıyor. Üreticiler kooperatifleşmeye başladı
YEREL HABERLER Ordu’da E-ticaret sistemi üreticiye kazandırıyor Ordu ...
Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı
YEREL HABERLER Pandemi, Mayıs 7’si coşkusunu gölgede bıraktı
Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ...
Şehidin hatıralarını odasında yaşatıyorlar Şehit babası Ahmet Ak: "2 oğlum ve 2 kızım daha var. Bu vatan için hiç düşünmeden feda ederim"
YEREL HABERLER Şehidin hatıralarını odasında yaşatıyorlar Şehit ...
60 yıllık ustanın tek tesellisi sepetleri Eşinden sonra kendisini sepetlerine adadı
YEREL HABERLER 60 yıllık ustanın tek tesellisi sepetleri Eşinden ...