Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar

DHA

Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar


Ahmet BAYRAK/MESUDİYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Mesudiye ilçesinde kadınlar, bölgede nadir görülen, içeriğindeki bileşenleriyle sağlık açısından pek çok faydası olduğuna inanılan, `maydanozgiller´ familyasından `çakşır otu´ topluyor. Kadınların çay, turşu ve yemek yaptıkları bitki, aktarlarda da satılıyor.
Pandemi nedeniyle 1,5 sene önce İstanbul´dan ailesiyle Mesudiye´nin Dayılı Mahallesi´ne taşınan Hasgül Korkmaz, doğada gezintiye çıktı. Korkmaz, arazide rastladığı ve fotoğrafladığı otu araştırmaya koyuldu. Araştırmalarında, bölgede nadir rastlanılan otun, içeriğindeki bileşenleriyle sağlık açısından pek çok faydası olduğuna inanılan, 'maydanozgiller' familyasından 'çakşır otu' olduğunu öğrenen Korkmaz, arazide bitkiyi toplamaya başladı. Mahallede yaşayan kadınlara da otun faydalarını anlatan Korkmaz, komşularıyla doğada çakşır otu toplamaya başladı. Kadınların bölgede çay, turşu ve yemek yaptıkları bitki, satışa sunulmak üzere aktarlara da gönderiliyor.
'KÖYDE GEZERKEN OTU GÖRDÜM'
Hasgül Korkmaz, otun şifalı bitki olduğunu söyleyerek, "Ben Karslıyım ve çocukluğumda Kars´ta ailecek bu otu çok fazla tüketirdik. Daha önceleri Ordu´ya sadece yaz döneminde geldiğim için otu göremiyordum, karlar eriyince köyde gezerken otu gördüm ve fotoğrafını çekip, anneme attım. Annem de otun çakşır otu olduğunu söyledi. Çakşır otu, Kars'ta birçok hastalığa karşı kullanılıyor. Bunun yanı sıra kozalak şurubu, alıç sirkesi, kantaron yağı, kantaron çayı, kekik yağı, kekik kavurması, kekik turşusu da üretiyoruz" dedi.
'ŞİFA NİYETİNE TOPLAMAYA BAŞLADIK'
Çakşır otunu ilk kez gördüğünü söyleyen Muazzez Çakır, "Köyümüze Kars´tan gelin gelen Hasgül Korkmaz sayesinde bu otun faydalarını öğrendim. O da atalarından öğrenmiş, bu otu değişik amaçlarla tüketiyorlarmış. Allah razı olsun, bize de otu tanıttı, biz bilmiyorduk, öğretti bize. Şifa niyetine toplamaya başladık. Kızım İstanbul´da aktarlık yapıyor. Buralardan otları topluyor ve satıyor" diye konuştu.
'OTLAR KONUSUNDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'
Zülbiye Korkmaz ise, "Hasgül Korkmaz, çakşır otu ve diğer bitkilerinin sağlık etkileri konusunda bizi bilgilendirdi. Biz de çakşır toplamaya geldik. Çok memnun olduk. Otlar konusunda bize çok şeyler öğretti. Kendisine teşekkür ederim" dedi.
ÇAKŞIR OTU
Aktarlarda kök, macun, çay ve toz şeklinde satılan, anavatanı Akdeniz ve Doğu Afrika ormanları olan `çakşır otu´;  ağrı kesici özelliğinin yanı sıra, kaslarda ve eklemlerde oluşan ağrıyı dindirmede etkilidir. İştah açıcı özelliğiyle de bilinen çakşır otu, içeriğinde yer alan yüksek miktardaki afrodizyak etkisi ile vücuda enerji ve zindelik verip, hücreleri yenileyerek yaraların da iyileşmesine yardımcı olur. İçeriğinde yer alan bileşenlerle, astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları önlenmesine ve kişilerin bu tip rahatsızlıklara karşı bağışıklık direncinin artırılmasına katkı sağlar. Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarıyla ilgili birçok sorunun çözümüne yardımcı olur. İştah açıcı özelliğiyle de bilinen çakşır otu,  özellikle kilo almak isteyenlere katkı sağlar.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Mesudiye Ahmet BAYRAK
2021-05-23 11:21:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş makinesi satın alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş ...
Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
YEREL HABERLER Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi
YEREL HABERLER Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını ...
Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
YEREL HABERLER Gölette boğulan Berat ve Ali, toprağa verildi
Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar toprağa verildi Okul arkadaşı olan ve Kabadüz ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 16 yaşındaki iki çocuk, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar ...
Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
YEREL HABERLER Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Perşembe bir fakülteyi hak ediyor" "Buradaki fakülte ve yüksekokulunun yüzde 100 kapasite ile öğrenci alacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Perşembe 'fakülte' istiyor Perşembe Belediye Başkanı ...
500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
YEREL HABERLER 500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği Pandemiden etkilenen ve tespit edilen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağlandı
YEREL HABERLER Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt ...
Çocuk parkları cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Çocuk parkları cıvıl cıvıl
Özel çocuklarla doya doya etkinlik
YEREL HABERLER Özel çocuklarla doya doya etkinlik
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan çocukları için tarım aracının kasasını yüzme havuzuna çevirdi
YEREL HABERLER Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu Sıcaktan bunalan ...