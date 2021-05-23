İkizce sepetine DOKA desteği

Ordu'nun İkizce Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan sepet projesi DOKA tarafından desteklemeye uygun bulundu.

Projenin üretime destek vereceğini açıklayan Kaymakam Mustafa Berat Kasımoğlu, "İlçemiz insanının üretime dahil olmalarını sağlamayı amaçlayan, ilçemizin gelişimine de katkı sağlayarak ve milli kültürün desteklenmesi hedefi doğrultusunda yazılmış olan unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan sepet projemiz, Valimiz Tuncay Sonel'in destekleriyle Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) tarafından kabul edilen projeler arasında yer almıştır" dedi.

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