Ordulu balıkçılar sezon sonrası ağ mesaisinde Av sezonunun bitmesiyle yıpranan ağlar onarılıyor, tekneler bakımdan geçiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordulu balıkçılar sezon sonrası ağ mesaisinde Av sezonunun bitmesiyle yıpranan ağlar onarılıyor, tekneler bakımdan geçiriliyor

İHA

Ordulu balıkçılar sezon sonrası ağ mesaisinde Av sezonunun bitmesiyle yıpranan ağlar onarılıyor, tekneler bakımdan geçiriliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmayı sürdürüyor.
Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erdi. Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı. Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi. Yalıköy Mahallesi’nde balıkçılıkla uğraşanlar av sezonunun, geçtiğimiz sezon palamut avcılığının güzel geçtiğini söylediler.
Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, 1 Eylül tarihinde başlayacak sezonda da vatandaşların taze balık yemeleri için denize açılacaklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl palamut bol oldu. İri olmasa da sezonun devamında hamsi de bol oldu. Eylül ayına az bir süre kaldı. Limanda hazırlıklarımız devam ediyor. Gelecek sezonda inşallah yine palamuttan başlayacağız, inşallah yine bol palamut olur. Yasak koyulursa tabi bizler için de zor olur. Geçen sene avlanma yasağında hamsiler göç etti. Yasak inşallah faydalı olur. Bazen avlanma yasağında hamsiler daha çok irileşiyor” dedi.

“Yasaklar bizi etkiledi”
Hazırlıkların 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini belirten balıkçı Dursun Kaplan, “Palamut oldu, hamsi yasaklar bizi çok etkiledi boldu. Bu sene balıkçılar çok mağdur oldu. Önümüzdeki sezon devletin balıkçılara yardım etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hazırlıklara başladık ve bu hazırlıklar Eylül 1’e kadar devam edecek” şeklinde konuştu.
Muammer Uygun isimli balıkçı da sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman gülleri yaylaları renklendirdi
YEREL HABERLER Orman gülleri yaylaları renklendirdi
Yaşayan Osmanlı sanatı "çini"
YEREL HABERLER Yaşayan Osmanlı sanatı "çini"
Ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ev yangını korkuttu
İkizce sepetine DOKA desteği
YEREL HABERLER İkizce sepetine DOKA desteği
Denetimden çıktı, 2 saniye sonra kaza yaptı Ordu’da sokağa çıkma kısıtlaması denetiminden çıkan ticari taksi ile otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Denetimden çıktı, 2 saniye sonra kaza yaptı Ordu’da ...
Ordu’da izolasyon ihlali yapan Kızılay görevlisi denetime yakalandı İzolasyon ihlalinden 3 bin 180 TL para cezası kesilen şahsa ayrıca kısıtlama tutanağından da para cezası uygulandı Kızılay görevlisi, Sağlık Müdürlüğü aracı ile karantina yurduna gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’da izolasyon ihlali yapan Kızılay görevlisi ...
Ordu’da salep hasadı başladı
YEREL HABERLER Ordu’da salep hasadı başladı
Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar
YEREL HABERLER Şifalı olduğuna inandıkları çakşır otunu topluyorlar
OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş makinesi satın alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER OBB, araç filosunu güçlendirdi 2 yılda 130 yeni iş ...
Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
YEREL HABERLER Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını istedi, o fırça tuttu Her şeyden vazgeçti Mery'nin Sanatı'ndan vazgeçmedi
YEREL HABERLER Onun hayattaki tek aşkı "Mery" Ailesi kalem tutmasını ...
Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ordu’da şimşekler geceyi aydınlattı