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Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Bu hafta işi sıkı tutacağız” “Rehavet yok. Bu vaka ve temaslıların, bulaşı arttırmamaları için gereken tüm tedbirler alınacak. Birinci önceliğimiz budur”

İHA

Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Bu hafta işi sıkı tutacağız” “Rehavet yok. Bu vaka ve temaslıların, bulaşı arttırmamaları için gereken tüm tedbirler alınacak. Birinci önceliğimiz budur”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 1 Haziran’a kadar kalan bir haftalık sürede Kovid19 denetimlerinde işi sıkı tutacaklarını belirterek, “Rehavet yok. Bu vaka ve temaslıların, bulaşı arttırmamaları için gereken tüm tedbirler alınacak. Birinci önceliğimiz budur” diye konuştu.
Haftalık olarak düzenlenen Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Bayram Gale, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Kaymakamlar ve İlçe Sağlık Müdürleri video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

363 bin kişi aşı oldu
Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Covid19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.
Kısmi ve tam kapanma sürecinin, Ordu’daki vaka sayılarının önemli ölçüde azalmasını sağladığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Kısmı ve tam kapanma dönemini kapsayan süreçte ilimizde vaka sayılarında ciddi azalma oldu. Bunun neticesinde hastanelerimizin yatak doluluk oranında, erişkin yoğun bakım doluluk oranında, vantilatör doluluk oranında ciddi bir rahatlama oldu. Aşılama çalışmalarında ilimizde, bugüne kadar 206 bin 242 birinci doz aşı, 157 bin 596 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 363 bin 838 doz aşı yapıldı. 1 Haziran’a kadar ki süreçte ise alınacak tedbirlerin uygulanma noktasında daha iyi bir seviyeye geleceğiz.” diye konuştu.

“Aşıya öncelik vermeliyiz”
Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da 1 Haziran 2021 tarihine kadarki sürece dikkat çekerek, yeni vakaların önüne geçilmesi için gereken tedbirlerin alınacağına vurgu yaptı.
Denetim ve izolasyon çalışmaları ile işin daha sıkı tutulacağını ifade eden Kasapoğlu, “Temaslıların en hızlı şekilde tespit edilerek, vaka sayılarının otomatik olarak aşağıya çekileceğini göreceğiz. Hem denetim hem de izolasyon anlamında işi daha sıkı tutacağız.” diye konuştu.
Kasapoğlu, aşı sırası gelen vatandaşların aşılanmaları konusunda çağrısını yineleyerek, “Kovid19 salgından korunmada aşı çok önemli bir enstrüman. Aşıyı mutlaka öncelememiz lazım” dedi.

Vali Sonel: “Bu hafta işi sıkı tutacağız”
Vali Tuncay Sonel ise, toplantıya video konferans yoluyla katılan kaymakam ve ilçe Sağlık Müdürlerine talimat vererek, bu haftanın salgının yönetiminde önemli olduğuna dikkat çekti ve “Bu hafta seferberlik haftası” diye konuştu.
Ordu ili olarak vaka sayılarının düşürülmesi noktasında alınan tedbirlere riayet edilmesinin önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, “Çevre illerimizde vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler var. Ordu’nun 19 ilçesi olarak bu hafta sahayı sıkı tutacağız. Vakaları azaltmışken tekrar bir artışın olmaması için, lokal bazda tedbirler uygulayacağız. Sağlık teşkilatımızla birlikte, hep birlikte bu duruma önem vereceğiz” dedi.
1 Haziran 2021 tarihine kadar kaymakamlıklar, sağlık müdürlükleri, emniyet, jandarma, muhtar ve belediye başkanlarının da katılımıyla denetimlerin yerinde yapılması yönünde talimat veren Vali Tuncay Sonel, bu mücadelede herkese büyük görev düştüğünün altını çizdi.
Vali Sonel sözlerini şöyle tamamladı: “1 Haziran’a kadar kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, sağlık teşkilatımızla, emniyetimizle, jandarmamızla bizzat sahada olacağız. Vakaları, temaslıları kontrol altına alacağız. Hepimize büyük iş düşüyor. Hem denetimlerde kendimizi hissettireceğiz hem de lokal olarak öne çıkan yerlere pres yapacağız. Gerekirse karantinaya alacağız. Ekiplerimiz, 19 ilçemizde işi sıkı tutarak, sahaya basmamız gerekiyor. Temaslıların doğru bildirilmesi noktasında, temaslıların hızlı ve eksiksiz bir şekilde tespiti için emniyet ve jandarmamızla birlikte hareket edeceğiz.”
Sigara kullanımının daha önce yasaklandığı kalabalık cadde ve sahil bandında denetimlerin arttırılması yönünde talimat veren Vali Sonel “Rehavet yok. Bu vaka ve temaslıların, bulaşı arttırmamaları için gereken tüm tedbirler alınacak. Birinci önceliğimiz bu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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