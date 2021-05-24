Tünel girişinde kaza: 3 yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde tünel girişinde meydana kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Tüneli'nde Terme ilçesi istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir eden Muhammed Melih Akpınar idaresindeki 06 BVR 924 plakalı otomobil, aynı istikamette giden başka bir aracın aniden önüne çıkması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ters dönerek arkadan gelen Umut Şamil Ataoğlu idaresindeki 55 BN 918 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Muhammed Melih Akpınar, Umut Şamil Ataoğlu ve Oğuzhan Güdek yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi ve Çakırtepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler bir süreliğine araçların tek şeritten geçişine izin verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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