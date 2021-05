Hayvan besicilerinin imdadına Hilmi Güler yetişti

Ordu’da pandemi sürecinde kapalı olan lokanta ve restoranlara et satışı yapamayan hayvan üreticileri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in girişimiyle nefes aldı.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs nedeniyle tüketim sektöründe oluşan yavaşlama ile birlikte zor günler geçiren Ordu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR ile Ordu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan protokol ile il genelinde üreticilerin elinde kalan Karayaka koyunlarının ülke çapında zincir mağazaları olan bir firmaya satılması için anlaşma sağlandı. 2 ay önce yapılan anlaşma kapsamında şu ana kadar 5 tona yakın karkas Karayaka koyunu eti satışı gerçekleştirildi. Yapılan bu satıştan ise 500 bin TL gelir elde edildi.



Her zaman üreticilerimizin yanındayız

Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile pandemi sürecinde sıkıntılı süreç geçiren üreticilerimizin bu sorunlarını yaptıkları anlaşma ile çözüme kavuşturduk” dedi.

Genel Müdür Sancar Eser açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren çiftçilerimize her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bölgemizde koyun üreticiliği yapan üreticilerimizin ellerinde kalan Karakaya kuzularının özel sektöre satışı konusunda yaptığımız girişimler sonuçlandı. 2 ay önce başladığımız çalışma ile birlikte Türkiye genelinde zincir mağazaları bulunan bir marketin Ordu genelinde bulunan bütün şubelerine Karakaya kuzusu satışı gerçekleşti. Şu ana kadar yapılan çalışma ile toplamda 5 ton Karakaya kuzusunun satışından 500 bin TL’ye yakın gelir elde eden üreticilerimiz bu zor günlerde bir nebze de olsun nefes aldı. ORTAR A.Ş. olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile üreticilerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz.”



Üreticilerimiz nefes aldı

Zor günlerde imdatlarına yetişen Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ordu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Koçkaya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in girişimleri ile zor günler geçiren hayvan üreticileri olarak adeta nefes aldıklarını söyledi.

Koçkaya, “Birçok üreticimiz bu zor günlerde ellerinde kalan kuzuları nasıl satacağını düşünürken devreye giren Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraki ORTAR A.Ş. yaptığı görüşmeler neticesinde Türkiye genelinde zincir mağazaları olan bir market ile anlaşarak üreticilerimiz rahatlattı. Şu ana kadar 5 tona yakın kuzu eti satışı yaptık. Yaptığımız bu satıştan elde edilen gelirler ise üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bu girişimleri nedeniyle başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

