Ordu’da korona virüs kurallarına uymayan 240 şahsa işlem yapıldı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir haftalık süre içerisinde 240 şahsa korona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle idari işlem uyguladı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1723 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaları paylaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şahsa alkollü oldukları gerekçesiyle işlem yapılırken, 240 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle idari işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ayrıca, farklı suçlardan araması olan 27 şahsın yakalandığı, 14’ünün tutuklandığı bildirildi.

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