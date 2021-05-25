Ordu’da trafik ekipleri göz açtırmıyor

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik kazalarını engellemek ve huzuru sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor.

Ordu’da polis sorumluluk bölgesinde, 1723 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetim ve çalışmalar neticesinde, 9 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 11 vatandaşın yaralandığı, bir ölümlü kazada ise 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trafik kazalarını azaltmaya yapılan denetimlerde ise, 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 22 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 183 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 863 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 61 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 39 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

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